Division 1 : Mont-Blanc (Les Yetis) Hockey sur glace - D1 : Mont-Blanc saisit le CNOSF Suite à l'annulation de la décision du Bureau Directeur Fédéral prononcée en première instance, le Hockey Club Mont-Blanc conteste la décision prise en Appel il y a quelques jours et saisit le Comité National Olympique et Sportif Français pour non-respect du règlement fédéral. Source : HC Mont-Blanc Hockey Hebdo Posté par Hockey Hebdo le 28/02/2020 à 09:50

L'histoire n'a encore pas livré tous ses secrets !



Suite à la décision rendue il y a quelques jours par la Commission d'Appel de la Fédération Française de Hockey sur Glace, annulant la décision prise en première instance par le Bureau Directeur Fédéral, le HC Mont-Blanc a décidé de saisir le CNOSF dans les plus brefs délais pour non-respect du règlement fédéral..



L'audience de conciliation se tiendra le Mardi 3 Mars 2020 à 15h00, à la Maison du Sport Français à Paris.



Cette entrevue devrait mettre en suspens l'officialisation des affiches de play-offs, qui seront connues au terme de la 26ème et dernière journée, qui se tient ce week-end sur la patinoire de Division 1.



