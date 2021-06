Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Transferts 2021/2022 : Mont-Blanc (Les Yetis) Hockey sur glace - D1 : Mont-Blanc signe un attaquant Hockey sur glace : transfert D1 saison 2021/2022 - Mont-Blanc Source : Facebook du club La rdaction / sl Post par Hockey Hebdo le 12/06/2021 19:50 Tweeter



Communiqué de Mont Blanc





Après 12 saisons en première division lettonne et 392 points en 280 matchs, le nouveau numéro 10 des Yétis à choisi de donner une autre orientation à sa carrière. Désireux de quitter son pays natal après avoir tout gagné et connu les joies de la KHL, Bruno a fait confiance à la nouvelle direction sportive du club et décidé de poser ses valises au pied du Mont-Blanc.

