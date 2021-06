Transferts 2021/2022 : Mont-Blanc (Les Yetis) Hockey sur glace - D1 : Mont-Blanc signe un attaquant canadien Hockey sur glace : transfert D1 saison 2021/2022 - Mont-Blanc Source : Communiqu de Mont Blanc La rdaction/cs Post par Hockey Hebdo le 23/06/2021 08:30 Tweeter



Communiqué de Mont Blanc

Arrivée de Jean-Christophe Houde.

Le HC Mont-Blanc est fier de vous annoncer l'arrivée d'un nouvel attaquant canadien. Arrivée deLe HC Mont-Blanc est fier de vous annoncer l'arrivée d'un nouvel attaquant canadien. Après 4 saisons en Division 2 à Roanne, Jean-Christophe a décidé d'évoluer au niveau supérieur. Avec 86 points en 54 matchs, notre nouveau numéro 39 a su se montrer comme l'un des meilleurs attaquants de la division. À 27 ans, le joueur originaire de Boisbriand au Québec arrive en pleine force de l'âge. Très gros travailleur et joueur exemplaire, il apportera sa motivation au groupe des Yétis et celui des jeunes de Megève. En effet, il rejoindra le staff des Boucs de Megève pour la saison prochaine.











