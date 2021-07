Transferts 2021/2022 : Brest (Les Albatros) Hockey sur glace - D1 : Mouvements à Brest Hockey sur glace : transfert D1 saison 2021/2022 - Brest Source : Le site internet du club La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 29/07/2021 à 18:32 Tweeter Communiqué du club



Un départ, une prolongation et une arrivée chez les Albatros. Après deux saisons sous les couleurs brestoises, l'attaquant slovaque Henrich RUCKAY quitte les Albatros.

quitte les Albatros. On ne le présente plus : le défenseur français Aurélien GREVEREND jouera une 11e saison sous les couleurs brestoises.

Aurélien a déjà joué 229 matchs au total avec les Albatros entre la Division 1 et la Ligue Magnus.

Les Albatros sont heureux de vous annoncer l'arrivée de Jakub VRANA pour la saison 2021-2022. Jakub est un attaquant tchèque mesurant 1 mètre 79 et pesant 84 kilos, il est né en 1995.

Il a joué la quasi-totalité de sa carrière en République Tchèque, avec seulement une escapade au Canada en junior (Shelburne Red Wings - GMHL).

En République Tchèque, il a principalement joué pour deux clubs : le HC Karlovy Vary en junior et le HC Banik Sokolov (5 saisons entre la 3e et la 2e division tchèque), dont il vient au moment de rejoindre Brest.

Jakub est donc une nouvelle recrue qui va faire connaissance avec la D1, et avec la France sous le maillot des Albatros.

