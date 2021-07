Transferts 2021/2022 : Caen (Les Drakkars) Hockey sur glace - D1 : Mouvements à Caen. Hockey sur glace : transfert D1 saison 2021/2022 - Caen Source : Facebook du club La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 21/07/2021 à 20:15 Tweeter

Communiqué de Caen





Pour palier au départ d'Aleksi Mäkelä, les Drakkars sont ravis et fiers d'accueillir le défenseur finlandais Jyri Marttinen.

International finlandais, 𝟳𝟱𝟴 matchs en Liiga finlandaise et 𝟭𝟱𝟬 matchs en SHLsuédoise pour ce défenseur de 38 ans, qui compte une expérience incroyable pour renforcer notre défense caennaise.

