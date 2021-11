Transferts 2021/2022 : Clermont-Ferrand (Les Sangliers Arvernes) Hockey sur glace - D1 : Mouvements à Clermont-Ferrand Hockey sur glace : transfert D1 saison 2021/2022 - Clermont-Ferrand Source : Facebook du club La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 15/11/2021 à 18:30 Tweeter Communiqué du club



Après concertation, le club a fait le choix de ne pas conserver l'Américain n°15 Nick DILISI

En effet, le club a décidé de se séparer de Nick afin de pouvoir envisager d'autres mouvements.

Pour palier à ce départ, Konsta HARKONEN est un attaquant Finlandais de 25 ans qui nous arrive tout droit de la ligue Finlandaise. Il rejoint l'effectif dans le but de densifier notre attaque.











