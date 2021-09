Transferts 2021/2022 : Tours (Les Remparts) Hockey sur glace - D1 : Mouvements à Tours Hockey sur glace : transfert D1 saison2021/2022 - Tours Source : Le site internet du club La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 14/09/2021 à 07:49 Tweeter

Communiqué du club



Notre coach Frank Spinozzi a annoncé aujourd’hui au groupe le départ de l’attaquant Ville Vepsäläinen.



Une décision difficile à prendre pour le club et notre entraîneur, mais qu’il assume pleinement : “ C’est un crève-cœur, vraiment, car Ville est respecté dans le vestiaire, et très aimé ici à Tours. Je comprends pourquoi, en une semaine je m’y suis déjà attaché. Mais il y a une situation actuelle avec des mesures d’encadrement financier, et il faut faire des choix.



Un effectif que Kostas Gusevas, défenseur international lituanien de 22 ans, rejoint dans le cadre d’un essai.

Kostas jouait en Pologne lors de la dernière saison, après avoir évolué dans les catégories jeunes en Russie (SKA) et Finlande (Lukko, Karhu-Kissat) et de débuter sa carrière pro en Lettonie (Riga, Dinaburga).



