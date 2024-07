Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Division 1 : Nantes (Les Corsaires) Hockey sur glace - D1 - Nantes : Décision inattendue de la CNSCG ! Les Corsaires de Nantes, sacré Champion de France de Division 1, ont reçu une décision inattendue de la CNSCG remettant en cause leur maintien en Division 1 pour la saison 2024-2025. Avec une gestion financière rigoureuse et des efforts considérables, le club a décidé de faire appel de cette décision. Le NAHG reste déterminé à défendre son titre, à promouvoir le hockey auprès des jeunes et à offrir un spectacle de haut niveau. Nous vous tiendrons bien évidemment informés des décisions futures, sachant compter sur votre complet soutien. Source : Nantes - Communiqué officiel du 18/07/2024 La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 19/07/2024 à 07:30 Tweeter



Nantes - Communiqué officiel du 18/07/2024



Le Nantes Atlantique Hockey Glace (NAHG), à l’issue d’une saison inédite où il se voit sacré Champion de France de Division 1, vient néanmoins de recevoir une décision inattendue de la Commission Nationale de Suivi et de Gestion (CNSCG) de la FFHG, remettant en cause son maintien en Division 1 pour la saison 2024-2025.



Cette nouvelle, qui a surpris notre nouveau Comité Directeur fraichement élu, ne reflète pas les efforts considérables en termes de gestion et d’efforts financiers entrepris par le club depuis la saison dernière. Nous avons rationalisé nos dépenses et établi un budget rigoureux et cohérent. Nous avons élaboré, pour cette nouvelle mandature de quatre ans, une politique axée sur la formation de nos jeunes, qui respecte les obligations fixées par les instances fédérales. Ce budget et nos comptes, ont été approuvés par notre Assemblée Générale et sincèrement certifiés par notre commissaire aux comptes.



Nous savons pouvoir compter sur le soutien indéfectible de la mairie de Nantes, concrétisé par l’extension des tribunes de notre patinoire au printemps 2025. Ce pilier de notre projet témoigne de l’importance du NAHG dans le tissu sportif local. La promotion du hockey sur glace, auprès des jeunes nantais, ne peut se faire sans une équipe première évoluant à haut niveau. Nous avons donc décidé de faire appel de la décision de la CNSCG et sommes résolus à défendre notre titre et le projet de notre club pour son maintien en Division 1.



Nous tenons à assurer nos adhérents, partenaires, bénévoles et supporters, que le NAHG reste déterminé à offrir un spectacle de hockey de haut niveau et à maintenir l’esprit sportif et convivial qui caractérise à chaque rencontre au Petit Port dans une ambiance inégalée.



Nous vous tiendrons bien évidemment informés des décisions futures, sachant compter sur votre complet soutien.



Le Comité Directeur du NAHG





