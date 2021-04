Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Division 1 Hockey sur glace - D1 : Organisation d'un carré final Pour connaître le champion de France de Division 1, un Final Four opposant les deux premiers de chaque poule se tiendra à l’Aren’Ice de Cergy-Pontoise les 24 et 25 avril. Source : Communiqué de la FFHG La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 12/04/2021 à 16:49 Tweeter

- Un Final Four télévisé - Communiqué de la FFHG

Les deux demi-finales du samedi ainsi que la finale du dimanche seront retransmises sur Sport en France en direct.



En janvier dernier, pour faire face aux contraintes de la crise sanitaire, la formule du championnat de Division 1 avait été adaptée et deux poules géographiques créées pour la saison régulière. Pour départager ces deux poules, la formule de la finale a été validée par le Bureau Directeur de la Fédération en concertation et en accord avec les clubs de la Division.



C’est donc un tournoi final opposant les 2 premiers de chaque poule qui va être organisé les 24 et 25 avril prochain à l’Aren’Ice de Cergy-Pontoise. Les demi-finales opposeront le premier de chaque poule au second de l’autre poule le samedi 24 avril. Les deux vainqueurs s’affronteront pour l’obtention du titre de champion de France de D1 le lendemain.



Pour permettre une plus grande visibilité de notre sport et pour mettre en valeur la compétition de Division 1, la Fédération a décidé de donner de l’exposition à cet événement et a donc ajouté à son financement, en plus des matchs de SLM, une enveloppe pour produire également les matchs de ce carré final de D1.



Ainsi les 3 matchs seront retransmis en direct sur Sport en France : le samedi 24 avril à 14H30 et 18H00 pour les demi-finales, et le dimanche 25 avril à 18H00 pour la finale.

Réactions sur la news spartiates très puissants a écrit le 12/04/2021 à 19:03 Tout à fait stephlions, encore une décision à la sauvette pour la fédé, car en début de championnat d'enjeu il n'y en avait pas ( accession, rétrogradation) et le titre de champion de D1 était une équation à plusieurs inconnues (dont la crise sanitaire) mais la fédé a trouver sa solution. Pas de play-offs en Magnus

et un titre attribué gracieusement contrairement à la D1 , avec l'organisation d'un carré final comme en D3 . Mais maintenant c'est peut être les autres clubs mal classés de D1 qui vont houspiller car on arrive à la fin de ce championnat tronqué et l'enjeu n'était pas connu en préambule! Pourquoi c'est aussi tardif toutes ces décisions qui ont pour seul corollaire la zizanie entre les clubs?

Epinal ne veut plus continuer, d'autres clubs se posaient la question de continuer ou pas, car d'enjeu il n'y en avait pas, et maintenant on nous sort la carotte ( le titre) pour attirer les lapins ( les clubs) ; c'est une métaphore évidemment. décidemment on compte plus les directives, communiqués et autres qui sont pris de manière hâtive , car trop tardif,

créer l'incertitude est la monomanie de la fédé! à titre personnel Nantes sera l'épouvantail de ce carré final, car l'équipe à battre! les terribles corsaires. StephLions69 a écrit le 12/04/2021 à 17:34 Tiens comme c'est amusant d'organiser à Cergy Pontoise dans la patinoire de notre "cher" Président un carré final pour désigner le champion de France de D1 alors qu'on ne l'a pas fait pour désigner le vainqueur de la ligue Magnus. Ce n'était pourtant à priori pas plus compliqué de le faire en Magnus qu'en D1 et financièrement probablement plus lourd pour nos clubs de D1. Comment expliquer que notre chère fédération prenne là une décision à peu près correcte et de bon sens alors qu'elle s'est refusée à le faire pour la Magnus ???

Ce n'est ni plus ni moins que ce que je proposais dans un autre commentaire. Notre fédération aurait elle enfin reçue une livraison d'une caisse de "bon sens" ou s'est elle décidée à le faire devant l'imbroglio qu'elle a une fois de plus créé par une décision incompréhensible en Magnus qui a conduit le CNOSF à lui dire qu'elle a tort suite à la juste réclamation des BDL ?

D'ailleurs elle qui n'a de cesse de nous dire respecter les instances et les décisions fondées sur l'équité sportive et les règlements, va t'elle accepter de s'être ainsi fait mettre en faute par le CNOSF et revoir sa copie ???La suite au prochain numéro d'équilibriste de notre fédération :)











