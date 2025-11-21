Accueil
Division 1
Hockey sur glace - D1 : Programme & résultat de la 11ème Journée - 21/22 novembre 2025
Programme de la 11ème journée du championnat de France de Hockey sur glace de Division 1 Saison 2024-2025.
Source : Média Sports Loisirs / FFHG
Hockey Hebdo - La rédaction / gb
Posté par Hockey Hebdo
le 21/11/2025 à 21:10
VENDREDI 21 NOVEMBRE 2025
SAMEDI 22 NOVEMBRE 2025
11ème journée
11
Vendredi 21/11/2025 - 19h30
Dunkerque
Caen
1 - 2
(1-0 0-1 0-1)
11
Samedi 22/11/2025 - 18h00
Nantes
Cholet
0 - 0
11
Samedi 22/11/2025 - 18h05
Epinal
Morzine-Avoriaz
0 - 0
11
Samedi 22/11/2025 - 19h30
Mont-Blanc
Strasbourg
0 - 0
11
Samedi 22/11/2025 - 19h30
Lyon
Valenciennes
0 - 0
11
Samedi 22/11/2025 - 20h00
Chambéry
Meudon
0 - 0
11
Samedi 22/11/2025 - 20h15
Tours
Neuilly/Marne
0 - 0
11
Samedi 22/11/2025 - 20h30
Villard-de-Lans
Courchevel-Méribel-Pralognan
0 - 0
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feulle de match.
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
