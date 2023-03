Division 1 Hockey sur glace - D1 : Programme et résultats du week-end 04-05 mars (J25 & J14 en retard) Programme et résultats du week-end 04-05 mars (J25 & J14 en retard) du championnat de France de hockey sur glace Division 1 - Saison 2022-2023. Source : Média Sports Loisirs / FFSG La rédaction / gb Posté par Hockey Hebdo le 04/03/2023 à 23:03 Tweeter 25ème journée Samedi 04 mars 2023

25 samedi 18H05 Epinal Dunkerque 1 - 3 25 samedi 18H30 Neuilly/Marne Nantes 6 - 1 25 samedi 19H30 Cholet Chambéry 3 - 1 25 samedi 19H30 Mont-Blanc Marseille 2 - 6 25 samedi 20H00 Tours Morzine-Avoriaz 6 - 5 prol 25 samedi 20H00 Brest Montpellier 2 - 1 25 samedi 20H30 Caen Strasbourg 5 - 1 14ème journée - Match en retard Dimanche 05 mars 2023

14 Dimanche 19H30 Cholet Montpellier 0 - 0



NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs

Le Classement | Calendrier complet | D1 Toute l'information | Statistiques | Top Sniper Rencontres diffusées sur

© 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news hola a écrit le 04/03/2023 à 08:44 Un commentaire sur ce que j'ai pu lire dernièrement sur le site.

Pour commencer, lorsque on se cache derrière un pseudonyme, il est très difficile voire impossible de savoir a qui on à faire ! on peut utiliser une étude empirique du texte voire analyser la syntaxe ou les fautes d'orthographe mais pas plus.

Alors oui effectivement il m'arrive de démasquer mon interlocuteur, mais je peux également me tromper comme il y a quelques années suite à la montée du club en D1, un intervenant sur le site avait bien manœuvré pour semer la confusion, ce n'était pas moi-même et je n'étais pas le seul à me tromper même si c'est déplaisant cela peut arriver malheureusement.

De ce fait je suis sincèrement désolé d'avoir blessé une personne du club, bien évidemment ce n'était pas mon intention !!

pour revenir au club, quand on l'a vu grandir et que l'on supporte ce dernier depuis plus de 10 ans, on peut avoir des moments de joie après les victoires comme le titre obtenu il y a peu et de la déception, de l'exaspération, voire du mécontentement si le club ne tourne pas rond et c'est une nouvelle fois le cas cette année, j'avais annoncé en début de saison les difficultés à venir pour l'équipe et encore une fois j'ai vu juste! pourtant ce club a du potentiel c'est du gâchis!

la déception peut être l'apanage de beaucoup d'autres, je reste convaincu car on ne trouve pas la vérité uniquement sur les réseaux sociaux.

Ainsi j'ai la possibilité comme beaucoup d'autres d'exprimer mon ressentiment, c'est la liberté d'expression qui existe encore en France et heureusement !

Pour finir ce qui compte le plus aujourd'hui c'est le maintien du club en D1 car après les playdowns en D2, nous allons connaitre les playdowns en D1 , tout le monde doit être mobilisé pour soutenir notre club et moi le premier!

Allez les spartiates, tous unis pour les derniers matches de la saison régulière et les playdowns!! Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo