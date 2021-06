Transferts 2021/2022 : Mont-Blanc (Les Yetis) Hockey sur glace - D1 : Prolongation au Mont-Blanc Hockey sur glace : transfert D1 saison 2021/2022 - Mont-Blanc Source : Facebook du club La rdaction / sl Post par Hockey Hebdo le 18/06/2021 19:40 Tweeter



Communiqué de Mont Blanc



Pour son retour après un an sans compétition,

Alors qu’il va dépasser les 200 matchs officiels sous les couleurs vertes et rouges, Victor aura à cœur de confirmer sa bonne saison l’année prochaine et de devenir le 2ème joueur le plus capé des Yétis. Le HC Mont-Blanc est fier de vous annoncer la prolongation de son numéro 27 pour une 14ème saisonPour son retour après un an sans compétition, Victor COCAR a su se montrer très précieux pour les Yétis. Solide défensivement et très propre en sortie de zone, le colosse des Yétis à su retrouver son niveau habituel.Alors qu’il va dépasser les 200 matchs officiels sous les couleurs vertes et rouges, Victor aura à cœur de confirmer sa bonne saison l’année prochaine et de devenir le 2ème joueur le plus capé des Yétis.

