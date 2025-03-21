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Division 1
Hockey sur glace - D1 : RÃ©sultats 1/4 Poffs - Matchs 1 & 2 - 21 et 22 mars 2026
RÃ©sultats des Play-offs - Match1 et Match2 des 1/4 de finale du championnat franÃ§ais de Hockey sur glace de division 1 - Saison 2025-2026.
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / la rÃ©daction
La rÃ©daction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 22/03/2026 à 22:50
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MATCH 1 - Samedi 21 mars 2026
Play-Off - 1/4 finale
Samedi 21/03/2025 - 20h00
Neuilly/Marne
Dunkerque
3 - 2
(1-1 2-1 0-0)
Play-Off - 1/4 finale
Samedi 21/03/2025 - 20h30
Strasbourg
Tours
2 - 1
(1-1 1-0 0-0)
Play-Off - 1/4 finale
Samedi 21/03/2025 - 20h00
Cholet
Epinal
3 - 4 Tab
(1-0 1-1 1-2 0-0 0-1)
Play-Off - 1/4 finale
Samedi 21/03/2025 - 20h00
Caen
Morzine-Avoriaz
1 - 2
(0-1 1-0 0-1)
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
MATCH 2 - Dimanche 22 mars 2026
Play-Off - 1/4 finale
Dimanche 22/03/2025 - 18h30
Neuilly/Marne
Dunkerque
3 - 4
(1-2 0-1 2-1)
Play-Off - 1/4 finale
Dimanche 22/03/2025 - 20h00
Strasbourg
Tours
0 - 4
(0-0 0-3 0-1)
Play-Off - 1/4 finale
Dimanche 22/03/2025 - 20h00
Cholet
Epinal
4 - 0
(1-0 0-0 3-0)
Play-Off - 1/4 finale
Dimanche 22/03/2025 - 20h00
Caen
Morzine-Avoriaz
5 - 3
(2-1 0-1 3-1)
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
SUIVI DES SERIES
Evol
M1
M2
M3
M4
M5
Evol
M1
M2
M3
M4
M5
Neuilly/Marne
1
3
3
0
0
0
Strasbourg
1
2
0
0
0
0
Dunkerque
1
2
4
0
0
0
Tours
1
1
4
0
0
0
Neuilly et Dunkerque 1 à 1 dans la série
Strasbourg et Tours 1 à 1 dans la série
Cholet
1
3
4
0
0
0
Caen
1
1
5
0
0
0
Epinal
1
4**
0
0
0
0
Morzine-Avoriaz
1
2
3
0
0
0
Cholet et Epinal 1 à 1 dans la série
Caen et Morzine-Avoriaz 1 à 1 dans la série
* Prolongation - ** TaB
CALENDRIER
Samedi 21 mars
Dimanche 22 mars
Mercredi 25 mars
Jeudi 26 mars
Dimanche 29 mars (si necessaire)
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