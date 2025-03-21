

MATCH 1 - Samedi 21 mars 2026



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MATCH 2 - Dimanche 22 mars 2026



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SUIVI DES SERIES

Evol M1 M2 M3 M4 M5 Evol M1 M2 M3 M4 M5 Neuilly/Marne 1 3 3 0 0 0 Strasbourg 1 2 0 0 0 0 Dunkerque 1 2 4 0 0 0 Tours 1 1 4 0 0 0 Neuilly et Dunkerque 1 à 1 dans la série Strasbourg et Tours 1 à 1 dans la série Cholet 1 3 4 0 0 0 Caen 1 1 5 0 0 0 Epinal 1 4** 0 0 0 0 Morzine-Avoriaz 1 2 3 0 0 0 Cholet et Epinal 1 à 1 dans la série Caen et Morzine-Avoriaz 1 à 1 dans la série

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