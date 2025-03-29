 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos   fb   instagram   youtube   twitter   RSS
 
 


Division 1
Hockey sur glace - D1 : RÃ©sultats 1/4 Poffs - Matchs 5 - 29 mars 20
 
RÃ©sultats des Play-offs - Match 5 des 1/4 de finale du championnat franÃ§ais de Hockey sur glace de division 1 - Saison 2025-2026.
 
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / la rÃ©daction La rÃ©daction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 29/03/2026 à 22:40



 

MATCH 5 - Dimanche 29 mars 2026
 


 
Play-Off - 1/4 finale  Dimanche 29/03/2025 - 19h00 Cholet Epinal 7 - 1 (3-0 3-0 1-1)
Play-Off - 1/4 finale  Dimanche 29/03/2025 - 20h00 Caen Morzine-Avoriaz 3 - 2 TaB (0-0 1-1 1-1 1-0)

NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
 

SUIVI DES SERIES
 
  Evol M1 M2 M3 M4 ----     Evol M1 M2 M3 M4 ----
Neuilly/Marne 1 3 3 3* 4   Strasbourg 1 2 0 4 3  
Dunkerque 3 2 4 4* 6   Tours 3 1 4 7 5  
Dunkerque gagne la série 3 à 1 Tours gagne la série 3 à 1
   
Cholet 3 3 4 1 4 7 Caen 3 1 5 4 1 3**
Epinal 2 4** 0 3 3 1   Morzine-Avoriaz 2 2 3 2 6 2
Cholet gagne la série 3 à 2   Caen gagne la série 3 à 2

* Prolongation - ** TaB
 
​CALENDRIER
  • Samedi 21 mars
  • Dimanche 22 mars
  • Mercredi 25 mars
  • Jeudi 26 mars
  • Dimanche 29 mars (si necessaire)

  
            
 
      

 
Photo hockey D1 : RÃ©sultats 1/4 Poffs - Matchs 5 - 29 mars 20 - Division 1
 
 
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
Réactions sur la news
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wÃ¤hlen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales
 