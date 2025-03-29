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Division 1
Hockey sur glace - D1 : RÃ©sultats 1/4 Poffs - Matchs 5 - 29 mars 20
RÃ©sultats des Play-offs - Match 5 des 1/4 de finale du championnat franÃ§ais de Hockey sur glace de division 1 - Saison 2025-2026.
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / la rÃ©daction
La rÃ©daction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 29/03/2026 à 22:40
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MATCH 5 - Dimanche 29 mars 2026
Play-Off - 1/4 finale
Dimanche 29/03/2025 - 19h00
Cholet
Epinal
7 - 1
(3-0 3-0 1-1)
Play-Off - 1/4 finale
Dimanche 29/03/2025 - 20h00
Caen
Morzine-Avoriaz
3 - 2
TaB
(0-0 1-1 1-1 1-0)
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
SUIVI DES SERIES
Evol
M1
M2
M3
M4
----
Evol
M1
M2
M3
M4
----
Neuilly/Marne
1
3
3
3*
4
Strasbourg
1
2
0
4
3
Dunkerque
3
2
4
4*
6
Tours
3
1
4
7
5
Dunkerque gagne la série 3 à 1
Tours gagne la série 3 à 1
Cholet
3
3
4
1
4
7
Caen
3
1
5
4
1
3**
Epinal
2
4**
0
3
3
1
Morzine-Avoriaz
2
2
3
2
6
2
Cholet gagne la série 3 à 2
Caen gagne la série 3 à 2
* Prolongation - ** TaB
CALENDRIER
Samedi 21 mars
Dimanche 22 mars
Mercredi 25 mars
Jeudi 26 mars
Dimanche 29 mars (si necessaire)
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