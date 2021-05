Transferts 2021/2022 : Caen (Les Drakkars) Hockey sur glace - D1 : Re signature à Caen Hockey sur glace : Transfert D1 saison 2021/2022 - Les Drakkars de Caen Source : Communiqué de Caen La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 21/05/2021 à 16:15 Tweeter

Communiqué de Caen

" Après avoir disputé 11 des 12 rencontres la saison passée et avoir marqué son premier but en D1 face à Neuilly au dernier match (la lucarne s'en souvient encore !), Pierre Chauvel sera de retour dans son club de Caen pour une nouvelle année. "



