Transferts 2021/2022 : Mont-Blanc (Les Yetis) Hockey sur glace - D1 : Renouvellement au Mont-Blanc Hockey sur glace : transfert D1 saison 2021/2022 - Mont-Blanc Source : Facebook du club La rdaction / sl Post par Hockey Hebdo le 15/05/2021 12:10 Tweeter Communiqué du club :

Le HC Mont-Blanc est heureux de vous annoncer la prolongation de son numéro 23

Pièce maîtresse de la défense, Arthur a su, au fil des années imposer son style de jeu et devenir très précieux des 2 côtés de la glace 🤜 Solide défensivement et toujours très propre, Arthur apportera à nouveau toute son expérience (197 matchs officiels sous le maillot des Yétis) à un groupe qui allie expérience et jeunesse. Le HC Mont-Blanc est heureux de vous annoncer la prolongation de son numéro 23 Arthur COCAR pour une 11ème saison.Pièce maîtresse de la défense, Arthur a su, au fil des années imposer son style de jeu et devenir très précieux des 2 côtés de la glace 🤜 Solide défensivement et toujours très propre, Arthur apportera à nouveau toute son expérience (197 matchs officiels sous le maillot des Yétis) à un groupe qui allie expérience et jeunesse.



