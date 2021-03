Division 1 Hockey sur glace - D1 : Résultats & programme de la 7ème et 2ème journée Résultats de la 7ème et 2ème journée du championnat de France de Hockey sur glace de Division 1. Source : Média Sports Loisirs / FFHG La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 13/03/2021 à 19:54 Tweeter

7ème et 2ème journée Samedi 13 mars 2021



POULE A

7 18:00 Brest Dunkerque 2 - 0 (1-0 1-0 0-0) 7 18:00 Caen Nantes 1 - 3 (1-1 0-1 0-1) 7 18:00 Cholet Neuilly/ Marne 4 - 7 (1-3 2-2 1-2)

POULE B

7 18:00 Chambéry Clermont-Ferrand 5 - 1 (0-0 0-3 2-1) 7 18:30 Montpellier Mont-Blanc 2 - 1 TaB (0-0 0-0 1-1 1-0) 7 18:30 Strasbourg Marseille 2 - 1 (0-1 1-0 1-0)

NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs



Dimanche 14 mars 2021



POULE A

2 17:00 Brest Neuilly/Marne 0 - 0

Rencontres diffusées sur

Le Classement | Calendrier complet | D1 Toute l'information | Statistiques | Top Sniper © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news hola a écrit le 13/03/2021 à 22:29 La défaite contre les spartiates a été vite oublié du côté des éléphants qui sont bien repartis tambour battant.

Une bonne initiative de pouvoir regarder du hockey sur différents canaux et gratuitement, la rencontre au sommet ce soir était bien Strasbourg-Marseille en division 1. Une rencontre alerte avec beaucoup d'engagements et d'intensité, une rencontre très équilibré jusqu'à la fin ou les spartiates se sont sabordés. Je suis effaré par la fin de la rencontre, Marseille n'était nullement sous la pression de l'étoile noire, il restait moins d'une minute dans le temps réglementaire, un contre anodin a réglé le sort des Marseillais, pourtant avec les prolongations tout était possible, avec un match retour à Marseille la semaine prochaine pour garder la tête de la poule. Certes il n'y aura pas d'accessit en Magnus cette saison mais quand on est compétiteur ce sont bien la tête et les jambes qui doivent fonctionner en même temps.

Faire un déplacement d'environ 800 km pour se saborder en fin de rencontre en cette période de crise sanitaire difficile pour tous et avec les finances des clubs qui sont exsangues c'est une hérésie! tout comme l'argent du contribuable (subventions) qui doit être utilisé intelligemment.

En effet suite au communiqué de la FFHG, cette dernière parle bien pour la non organisation de playoffs en Magnus de "bulle sanitaire aussi contraignante que coûteuse" et pour les clubs, les nombreux déplacements voire l'organisation des playoffs ont " un impact financier négatif pour les clubs"

la gabegie financière en cette période de disette est dangereuse pour la survie des clubs, il est donc judicieux de bien utiliser son viatique. Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur