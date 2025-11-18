Accueil
Division 1
Hockey sur glace - D1 : Résultats &programme de la 10ème Journée - 18/19 novembre 2025
Résultats & programme de la 10ème journée du championnat de France de Hockey sur glace de Division 1 Saison 2024-2025.
Source : Média Sports Loisirs / FFHG
Hockey Hebdo - La rédaction / gb
Posté par Hockey Hebdo
le 18/11/2025 à 07:00
MARDI 18 NOVEMBRE 2025
MERCREDI 19 NOVEMBRE 2025
10ème journée
10
Mardi 18/11/2025 - 20h00
Cholet
Tours
6 - 3
(0-2 4-0 2-1)
10
Mardi 18/11/2025 - 20h00
Strasbourg
Nantes
5 - 2
(2-1 1-1 2-0)
10
Mardi 18/11/2025 - 20h00
Meudon
Villard-de-Lans
0 - 3
(0-0 0-2 0-1)
10
Mardi 18/11/2025 - 20h30
Caen
Mont-Blanc
2 - 1
(0-0 1-0 1-1)
10
Mardi 18/11/2025 - 20h30
Courchevel-Méribel-Pralognan
Dunkerque
4 - 1
(4-1 0-0 0-0)
10
Mercredi 19/11/2025 - 19h00
Valenciennes
Epinal
0 - 0
10
Mercredi 19/11/2025 - 20h00
Morzine-Avoriaz
Chambéry
0 - 0
10
Mercredi 19/11/2025 - 20h00
Neuilly/Marne
Lyon
0 - 0
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs

