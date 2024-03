Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Division 1 Hockey sur glace - D1 - Score 3-4 Meudon vs Strasbourg invalidé ! J24 du 24/02/24 Communiqué de la FFHG du 1er mars 2024 Source : Communiqué de la FFHG La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 02/03/2024 à 09:45 Tweeter

Communiqué de la FFHG - le 1er mars 2024 - 18:29

D1. Décision dans la rencontre Meudon – Strasbourg



En conséquence, la commission a décidé à l’unanimité : Le résultat de la rencontre de Division 1 Meudon – Strasbourg du 24 février 2024, à savoir un score de 3-4 en faveur de Strasbourg, ne peut être homologué en l’état ;

Le dernier but inscrit par le club de Strasbourg est invalidé ;

Le match devra reprendre à 59 minutes et 59 secondes sur le score de 3-3 entre les deux équipes ;

Une pénalité de deux minutes pour surnombre devra être infligée à l’équipe de Meudon ;

Si une égalité est constatée à la fin du temps règlementaire, une prolongation sera jouée entre les deux équipes, dans le respect des dispositions de l’annexe AS15 du règlement des activités sportives ;

La fin du match se disputera le 8 mars 2024 à la patinoire de Meudon ;

Seuls les joueurs inscrits sur la feuille de match à la date de la rencontre initiale seront autorisés à jouer la fin de la rencontre, hormis un joueur qui serait, à la date du 8 mars, sous le coup d’une suspension exprimée en durée. Le club de Meudon a déposé une réserve suite à la rencontre du championnat de France de Division 1 du 24 février 2024 ayant opposé Meudon à Strasbourg à la patinoire de Meudon. La réserve en question, recevable sur la forme, a été traitée par la commission D1 D2 D3 le 28 février.La commission a constaté qu’une faute technique, liée à la non-application d’une règle de jeu, a été commise sur la dernière action du match.En conséquence, la commission a décidé à l’unanimité : © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur