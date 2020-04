Transferts 2020/2021 : Tours (Les Remparts) Hockey sur glace - D1 : Tours tient son coach Hockey sur glace : transfert D1 - Tours Source : Facebook du club S. L. Post par Hockey Hebdo le 03/04/2020 18:49 Tweeter

Les remparts de Tours tiennent leur nouveau coach en la personne de Julien GUIMARD en provenance du Mont-Blanc.

canada a crit le 03/04/2020 19:04 et bien quelle nouvelle!!! je suis un peu stcoche de cette decision mais la respecte totalement bien sur. le mont blanc perd un bon entraineur qui pour le remplacer ?? deveze ?? wait end see











