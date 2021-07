Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Transferts 2021/2022 : Mont-Blanc (Les Yetis) Hockey sur glace - D1 : Un américain au Mont-Blanc Hockey sur glace : transfert D1 saison 2021/2022 - Mont-Blanc Source : Facebook du club La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 02/07/2021 à 19:38 Tweeter



Communiqué de Mont Blanc



Après 3 saisons au 3 ème échelon suédois, le nouveau numéro 79 des Yétis a fait le choix de donner une autre tournure à sa carrière. Originaire de Atltanta en Géorgie, Kevin à fait un cursus universitaire complet de 4 saisons. Très physique (1m88 et 95KG), Kevin est un excellent travailleur. Toujours au service de l’équipe, il sait également se montrer décisif devant les buts.

À 28 ans Kevin est en pleine force de l’âge, il apportera toute son expérience et son leadership au groupe des Yétis la saison prochaine. Le HC Mont-Blanc est fier de vous annoncer l’arrivée d’un nouveau centre américain Kevin LOPPATTO Après 3 saisons au 3 ème échelon suédois, le nouveau numéro 79 des Yétis a fait le choix de donner une autre tournure à sa carrière. Originaire de Atltanta en Géorgie, Kevin à fait un cursus universitaire complet de 4 saisons. Très physique (1m88 et 95KG), Kevin est un excellent travailleur. Toujours au service de l’équipe, il sait également se montrer décisif devant les buts.À 28 ans Kevin est en pleine force de l’âge, il apportera toute son expérience et son leadership au groupe des Yétis la saison prochaine. © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur