Hockey sur glace - D1 : Un candidat déclaré pour la magnus Hockey sur glace : transfert D1 - Cergy/Pontoise Source : La Gazette, l'hebdo du Val d'Oise S. L. Posté par Hockey Hebdo le 25/03/2020 à 18:49

Depuis l'annonce que tous les championnats 2019-2020 ont été annulés par la Fédération de hockey sur glace, quand est il du nombre d'équipe qui évoluera en ligue Magnus ?



La fédération va lancer un appel à candidature pour remplacer le club de Lyon, relégué administrative en début de saison.

Du coup Cergy/Pontoise en finnissant 1er de D1 lors de la phase régulière est candidat.



" Nous serons bel et bien candidat, avec le soutien de nos partenaires et en accord avec notre comité directeur », confie, par ailleurs, le Hockey club de Cergy-Pontoise.

Un dossier solide

Étant donné que les Jokers ont terminé premiers à l’issue de la saison régulière de D1, ils seront logiquement prioritaires s’ils candidatent pour accéder en Ligue Magnus.

« C’est surtout le côté administratif et financier qui sera déterminant, sans parler des infrastructures. Mais notre dossier tient la route à tous les niveaux ", confie Christophe Cuzin, le manager général des Jokers.

" Après, tout dépendra aussi du contexte sanitaire et économique, particulièrement incertain en ce moment ", nuance-t-il cependant.



Par ailleurs, presque tous les joueurs étrangers du club ont pu rentrer dans leurs pays respectifs sans encombres, mis à part le Finlandais Toni Kluuskeri, refoulé à la frontière danoise, qui a dû revenir en France.

Aucun cas positif au Covid-19 n’a, par ailleurs, été signalé pour l’instant chez les Jokers, qui partageront prochainement le quotidien de leur confinement sur la page Facebook du club. © 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news StephLions69 a écrit le 25/03/2020 à 19:18 De mon petit point de vue il serait anormal de faire monter Cergy en Magnus car ce club n'a pas gagné ce droit sur le glaçon.

Sinon cela reviendrait à mon sens à leur décerner le titre de champion de D1, alors à ce compte on n'a qu'à décerner les titres aux clubs qui étaient en tête et ainsi en Magnus le vainqueur serait Grenoble.

La fédé a créé une situation en début de cette saison en sanctionnant les Lions, qu'elle continue d'assumer ses "bêtises" au lieu de faire des choix aussi douteux.

Mais bon une telle décision ne peut que réjouir le président L. TARDIF qui s'est "fait payer" à Cergy une belle patinoire et des locaux pour la fédé. Ce serait un "juste renvoi d'ascenseur" de sa part et conforme à "ses habitudes".

Mais bon pour l'instant je pense sincèrement qu'il y a des choses beaucoup plus importantes en cours que le gentil petit dossier de Cergy non ?

