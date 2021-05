Transferts 2021/2022 : Mont-Blanc (Les Yetis) Hockey sur glace - D1 : Un défenseur de Chamonix rejoint Mt Blanc Hockey sur glace : transfert D1 saison 2021/2022 - Mont-Blanc Source : Communiqué du Mont Blanc La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 26/05/2021 à 07:58 Tweeter Communiqué des Yétis :

" Numa Besson le défenseur français au 16 saison de Ligue Magnus et 438 matchs rejoint le club où tout a commencé . 10 ans après avoir quitté le club,le défenseur français au 16 saison de Ligue Magnus et 438 matchs rejoint le club où tout a commencé . Très doué techniquement et polyvalent, « Num » est un défendeur atypique dans le paysage du hockey français. Il viendra apporter toute son expérience et son leadership à un groupe qui grandit d’année en année. "

