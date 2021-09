Transferts 2021/2022 : Montpellier (Les Vipers) Hockey sur glace - D1 : Un départ et une arrivée Hockey sur glace : transfert D1 saison 2021/2022 - Montpellier Source : Communiqué de Montpellier La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 12/09/2021 à 10:51 Tweeter

Communiqué de Montpellier :

" Départ

Benoit NICLOT ne gardera finalement pas nos cages cette saison. Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite. ne gardera finalement pas nos cages cette saison. Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite.

Arrivée

Bienvenue à Louis WERY qui revient en France après avoir acquis de l'expérience au Canada et aux États-Unis. Bienvenue àqui revient en France après avoir acquis de l'expérience au Canada et aux États-Unis.

