Division 1 : Caen (Les Drakkars) Hockey sur glace - D1 : Un départ immédiat à Caen Hockey sur glace : transfert D1 - Caen Source : Facebook du club La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 06/04/2021 à 21:13



Communiqué du club des Drakkars de Caen.



Dans le courant de la semaine

Alex démarrera un stage de longue durée mardi prochain, par conséquent il arrête sa carrière sur cette très belle victoire à Brest.

Merci à toi Alex, pur produit de la formation Caennaise, tu es passé par toutes les catégories du club jusqu’a l’équipe professionnelle et tu as toujours défendu fièrement nos couleurs.

Les drakkars de Cean voient trois de ses joueurs partir.





