Division 1 Hockey sur glace - D1 : Un départ offensif à Tours Hugo Damy ne sera plus chez les remparts
Posté par Hockey Hebdo le 17/11/2023 à 12:00



Arrivée à l'aube de cette nouvelle saison en provenance de Neuilly, l'attaquant

Arrivée à l'aube de cette nouvelle saison en provenance de Neuilly, l'attaquant Hugo Damy quitte déjà ses nouveaux coéquipiers. Non pas qu'il ne s'y plaisait pas mais bele et bien que certaine proposition ne se refuse pas et c'est le cas. En effet Hugo a reçu une proposition très intéressante d'un club de division inférieure pour prendre en charge le hockey mineur tout en continuant à jouer.Bref une belle opportunité.











