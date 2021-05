Transferts 2021/2022 : Epinal (EHC) Hockey sur glace - D1 : un jeune défenseur à Epinal Hockey sur glace : transfert D1 saison 2021/2022 - Epinal Source : Le site internet du club La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 26/05/2021 à 18:26 Tweeter



Le jeune défenseur bordelais Rémi RUGGIRELLO a décidé de rejoindre les rangs de l'EHC pour la saison prochaine. Engagé la saison dernière avec les Diable Rouges de Valenciennes en Division 2, il n'a pu disputé qu'une seule rencontre avec les Nordistes avant l'arrêt des compétitions.C'est donc avec le mors aux dents qu'il débarque dans la Cité des Images. Doté d'un bon gabarit et d'un profil de droitier, il apporte une certaine contribution offensive à son équipe. Rémi RUGGIRELLO aura plus de temps de jeu par sa présence avec l'effectif D1 mais aussi par une licence bleue avec Amnéville qui lui permettra d'engranger un maximum d'expérience. © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











