Communiqué officiel du site internet d'Epinal



Reconversion pour Guillaume Chassard



Si Guillaume Papelier est un menhir, que dire de son acolyte de (presque) toujours,



26 années de hockey ! Enfin pas tout à fait puisque "Chass' " a fait une pause de deux ans entre 2014 et 2016. C'était déjà dans sa deuxième carrière, celle où il jouait pour le plaisir avec les copains, en Division 3. Avant cela il a eu une carrière majuscule: plus de 400 matchs disputés, dont 279 en Ligue Magnus ponctués de 217 points (99 buts). Ses plus belles saisons ? Certainement les millésimes 2007-2008 et 2008-2009. Souvenez-vous: en superiorité numérique le coach Shawn Allard envoie Ilpo Salmivirta devant le gardien et demande à Michal Petrak et Jan Plch de servir les artilleurs Stéphane Gervais et Guillaume Chassard. Les gardiens de Ligue Magnus sont en panique et ce 5 All-Stars enflamme Poissompré. Une première saison à 30 points dont 22 buts (!) pour le #77 puis une autre à 29 points. De quoi intégrer l'équipe-type du championnat ces deux saisons là.



Une carrière en or massif, pour un joueur loin d'être en bois. Et parce que son coeur est comme sa carrière, c'est tout naturellement qu'il prit une part très active dans le renouveau du club avec la ferme intention de briser la malédiction de Chass' la poisse: en 2002 il avait quitté Épinal et la D1 pour rejoindre Mulhouse en Magnus, les Dauphins seront titrés au printemps 2003. Re-belote 2 ans plus tard: il repasse le col de Bussang et les Scorpions sont champions de France quelques mois plus tard... Pari réussi avec un premier titre au bout. S'en suit une nouvelle saison malgré le poids des années et les obligations professionnelles. Il reprend un rôle de capitaine longtemps occupé en Ligue Magnus et montre à tout le monde que le talent n'a pas d'âge. Malheureusement il n'aura pas eu la sortie qu'il méritait, corona ayant décidé d'un come-back dont on se serait bien passé...



Pas de quoi l'éloigner de Poissompré puisqu'il a déjà endossé un nouveau costume, celui de co-manager de l'équipe première, en collaboration avec Christophe Walter.

Si Chassard occupe une large place dans l'histoire du club, c'est avec lui que l'avenir s'écrira.



