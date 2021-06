Transferts 2021/2022 : Mont-Blanc (Les Yetis) Hockey sur glace - D1 : Un retour à Mont Blanc Hockey sur glace :transfert D1 saison 2021/2022 - Mont-Blanc Source : Communiqué de Mont Blanc La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 07/06/2021 à 07:20 Tweeter

Communiqué de Mont Blanc



Bastien Zago a fait le choix de rejoindre un club qui favorise le développement des jeunes. " " Après 3 saisons chez les Dragons de Rouen et une demi-saison à Caen, notre nouveau numéro 16 a choisi de revenir dans son club formateur. Désireux de gagner en temps de jeu et de s'imposer en division 1,a fait le choix de rejoindre un club qui favorise le développement des jeunes. "











