Division 1 Hockey sur glace - D1 Maintien - Programme Match 1 & 2 - 28 & 29 Mars 2026 Programme de la poule de MAINTIEN Tour 2- Match 1 & 2 du championnat français de division 1 de Hockey sur glace - Saison 2025-2026. Source : Média Sports Loisirs / la rédaction La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 28/03/2026 à 07:45 Tweeter

MAINTIEN - DEUXIEME TOUR - Match 1 et Match 2

Samedi 28 et Dimanche 29 mars 2026

MATCH 1 Poule de maintien - Tour 2 Samedi 28/03/2026 - 20h30 Villard-de-Lans Courchevel-Méribel-Pralognan 0 - 0 MATCH 2 Poule de maintien - Tour 2 Dimanche 29/03/2026 - 19h00 Villard-de-Lans Courchevel-Méribel-Pralognan 0 - 0

NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.

SUIVI DES SERIES 1er TOUR Evol M1 M2 M3 M4 M5 Villard-de-Lans 0 0 0 0 0 0 HCMP 0 0 0 0 0 0 L'équipe perdant la série descend en D3















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