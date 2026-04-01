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Division 1
Hockey sur glace - D1 Maintien - RÃ©sultat Match 3 - 01 Avril 2026
RÃ©sultat de la poule de MAINTIEN Tour 2- Match 3 du championnat franÃ§ais de division 1 de Hockey sur glace - Saison 2025-2026.
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / la rÃ©daction
La rÃ©daction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 01/04/2026 à 23:14
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MAINTIEN - DEUXIEME TOUR - Match 3 et Match 4 éventuel
Mercredi 01 et Jeudi 02 Avril 2026
MATCH 3
Poule de maintien - Tour 2
Mercredi 01/04/2026 - 20h30
Courchevel-Méribel-Pralognan
Villard-de-Lans
2 - 3
(1-1 1-2 0-0)
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
SUIVI DES SERIES
1er TOUR
Evol
M1
M2
M3
M4
M5
Villard-de-Lans
3
3*
3
3
0
0
HCMP
0
2
2
2
0
0
L'équipe perdant la série descend en D2
Le club du HCMP est relégué en Division 2 sportivement
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