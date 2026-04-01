Division 1 Hockey sur glace - D1 Maintien - RÃ©sultat Match 3 - 01 Avril 2026 RÃ©sultat de la poule de MAINTIEN Tour 2- Match 3 du championnat franÃ§ais de division 1 de Hockey sur glace - Saison 2025-2026. Source : MÃ©dia Sports Loisirs / la rÃ©daction La rÃ©daction / sl Posté par Hockey Hebdo le 01/04/2026 à 23:14 Tweeter

MAINTIEN - DEUXIEME TOUR - Match 3 et Match 4 éventuel

Mercredi 01 et Jeudi 02 Avril 2026

MATCH 3 Poule de maintien - Tour 2 Mercredi 01/04/2026 - 20h30 Courchevel-Méribel-Pralognan Villard-de-Lans 2 - 3 (1-1 1-2 0-0)

NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.

SUIVI DES SERIES 1er TOUR Evol M1 M2 M3 M4 M5 Villard-de-Lans 3 3* 3 3 0 0 HCMP 0 2 2 2 0 0 L'équipe perdant la série descend en D2

Le club du HCMP est relégué en Division 2 sportivement















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