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Division 1
Hockey sur glace - D1 Maintien - RÃ©sultat Match 5 - 22 Mars 2026
RÃ©sultat de la poule de MAINTIEN Tour 1- Match 5 du championnat franÃ§ais de division 1 de Hockey sur glace - Saison 2025-2026.
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / la rÃ©daction
La rÃ©daction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 22/03/2026 à 21:12
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MAINTIEN - PREMIER TOUR - Match 5
Dimanche 22 mars 2026
MATCH 5
Poule de maintien
Tour 1
Dimanche 22/03/2026 - 18h30
Nantes
Courchevel-Méribel-Pralognan
5 - 4
Prl
(3-2 0-1 1-1 1-0)
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
SUIVI DES SERIES
1er TOUR
Evol
M1
M2
M3
M4
M5
1er TOUR
Evol
M1
M2
M3
Nantes
3
2
2
5
6
5*
Villard-de-Lans
0
1
0
1
HCMP
2
3
3
3
2
4
Meudon
3
3
1
4
Les 2 perdants se rencontreront en 5 matchs
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