Division 1 Hockey sur glace - D1 Maintien - RÃ©sultat Match 5 - 22 Mars 2026 RÃ©sultat de la poule de MAINTIEN Tour 1- Match 5 du championnat franÃ§ais de division 1 de Hockey sur glace - Saison 2025-2026. Source : MÃ©dia Sports Loisirs / la rÃ©daction La rÃ©daction / sl Posté par Hockey Hebdo le 22/03/2026 à 21:12 Tweeter

MAINTIEN - PREMIER TOUR - Match 5

Dimanche 22 mars 2026

MATCH 5 Poule de maintien

Tour 1 Dimanche 22/03/2026 - 18h30 Nantes Courchevel-Méribel-Pralognan 5 - 4 Prl (3-2 0-1 1-1 1-0) (3-2 0-1 1-1 1-0)

NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.

SUIVI DES SERIES 1er TOUR Evol M1 M2 M3 M4 M5 1er TOUR Evol M1 M2 M3 Nantes 3 2 2 5 6 5* Villard-de-Lans 0 1 0 1 HCMP 2 3 3 3 2 4 Meudon 3 3 1 4 Les 2 perdants se rencontreront en 5 matchs















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