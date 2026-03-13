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Division 1
Hockey sur glace - D1 Maintien - RÃ©sultats Match 1 & 2 - 13, 14 & 15 Mars 2026
RÃ©sultats de la poule de MAINTIEN Tour 1- Match 1 et 2 du championnat franÃ§ais de division 1 de Hockey sur glace - Saison 2025-2026.
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / la rÃ©daction
La rÃ©daction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 15/03/2026 à 21:32
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MAINTIEN - PREMIER TOUR - Match 1 et Match 2
Vendredi 13, Samedi 14 et dimanche 15 mars 2026
MATCH 1
Poule de maintien - Tour 1
Vendredi 13/03/2026 - 20h30
Nantes
Courchevel-Méribel-Pralognan
2 - 3
(0-3 1-0 1-0)
Poule de maintien - Tour 1
Samedi 14/03/2026 - 20h30
Villard-de-Lans
Meudon
1 - 3
(0-1 0-1 1-1)
MATCH 2
Poule de maintien - Tour 1
Samedi 14/03/2026 - 18h00
Nantes
Courchevel-Méribel-Pralognan
2 - 3
(0-2 1-0 1-1)
Poule de maintien - Tour 1
Dimanche 15/03/2026 - 18h40
Villard-de-Lans
Meudon
0 - 1
(0-0 0-1 0-0)
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
SUIVI DES SERIES
1er TOUR
Evol
M1
M2
M3
M4
M5
1er TOUR
Evol
M1
M2
M3
M4
M5
Nantes
0
2
2
0
0
0
Villard-de-Lans
0
1
0
0
0
0
HCMP
2
3
3
0
0
0
Meudon
2
3
1
0
0
0
Les 2 perdants se rencontreront en 5 matchs
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