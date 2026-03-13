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Division 1
Hockey sur glace - D1 Maintien - RÃ©sultats Match 1 & 2 - 13, 14 & 15 Mars 2026
 
RÃ©sultats de la poule de MAINTIEN Tour 1- Match 1 et 2 du championnat franÃ§ais de division 1 de Hockey sur glace - Saison 2025-2026.
 
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / la rÃ©daction La rÃ©daction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 15/03/2026 à 21:32

MAINTIEN - PREMIER TOUR - Match 1 et Match 2
Vendredi 13, Samedi 14 et dimanche 15 mars 2026
 
 
 
MATCH 1
Poule de maintien - Tour 1 Vendredi 13/03/2026 - 20h30 Nantes Courchevel-Méribel-Pralognan 2 - 3 (0-3 1-0 1-0)
Poule de maintien - Tour 1 Samedi 14/03/2026 - 20h30 Villard-de-Lans Meudon 1 - 3 (0-1 0-1 1-1)
MATCH 2
Poule de maintien - Tour 1 Samedi 14/03/2026 - 18h00 Nantes Courchevel-Méribel-Pralognan 2 - 3 (0-2 1-0 1-1)
Poule de maintien - Tour 1 Dimanche 15/03/2026 - 18h40 Villard-de-Lans Meudon 0 - 1 (0-0 0-1 0-0)

NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
 

SUIVI DES SERIES
 
1er TOUR Evol M1 M2 M3 M4 M5   1er TOUR Evol M1 M2 M3 M4 M5
Nantes 0 2 2 0 0 0 Villard-de-Lans 0 1 0 0 0 0
HCMP 2 3 3 0 0 0 Meudon 2 3 1 0 0 0
Les 2 perdants se rencontreront en 5 matchs
   
 

 

  
            
 
      
 
 

 
Photo hockey D1 Maintien - RÃ©sultats Match 1 & 2 - 13, 14 & 15 Mars 2026 - Division 1

 
 
 
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