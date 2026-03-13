Division 1

Hockey sur glace - D1 Maintien - RÃ©sultats Match 1 & 2 - 13, 14 & 15 Mars 2026

RÃ©sultats de la poule de MAINTIEN Tour 1- Match 1 et 2 du championnat franÃ§ais de division 1 de Hockey sur glace - Saison 2025-2026.

Source : MÃ©dia Sports Loisirs / la rÃ©daction La rÃ©daction / sl Posté par Hockey Hebdo le 15/03/2026 à 21:32 Tweeter