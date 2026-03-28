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Division 1
Hockey sur glace - D1 Maintien - RÃ©sultats Match 1 & 2 - 28 & 29 Mars 2026
RÃ©sultats de la poule de MAINTIEN Tour 2- Match 1 & 2 du championnat franÃ§ais de division 1 de Hockey sur glace - Saison 2025-2026.
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / la rÃ©daction
La rÃ©daction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 29/03/2026 à 21:09
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MAINTIEN - DEUXIEME TOUR - Match 1 et Match 2
Samedi 28 et Dimanche 29 mars 2026
MATCH 1
Poule de maintien - Tour 2
Samedi 28/03/2026 - 20h30
Villard-de-Lans
Courchevel-Méribel-Pralognan
3 - 2
Prl
(0-0 1-0 1-2 1-0)
MATCH 2
Poule de maintien - Tour 2
Dimanche 29/03/2026 - 19h00
Villard-de-Lans
Courchevel-Méribel-Pralognan
3 - 2
(1-1 2-1 0-0)
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
SUIVI DES SERIES
1er TOUR
Evol
M1
M2
M3
M4
M5
Villard-de-Lans
2
3*
3
0
0
0
HCMP
0
2
2
0
0
0
L'équipe perdant la série descend en D3
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
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Réactions sur la news
ALEX6
a écrit
le 29/03/2026 à 22:15
le perdant descend en D2 et non D3
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