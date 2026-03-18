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Division 1
Hockey sur glace - D1 Maintien - RÃ©sultats Match 4 - 19 Mars 2026
 
RÃ©sultats de la poule de MAINTIEN Tour 1- Match 3 et 4 du championnat franÃ§ais de division 1 de Hockey sur glace - Saison 2025-2026.
 
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / la rÃ©daction La rÃ©daction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 20/03/2026 à 00:04

MAINTIEN - PREMIER TOUR - Match 3 et Match 4
Mercredi 19 et Jeudi 19 mars 2026
 
 
 
MATCH 3
Poule de maintien
Tour 1		 Mercredi 18/03/2026 - 20h30 Courchevel-Méribel-Pralognan Nantes 3 - 5 (1-1 0-1 2-3)
Poule de maintien
Tour 1		 Mercredi 18/03/2026 - 20h00 Meudon Villard-de-Lans 4 - 1 (1-0 0-1 3-0)
MATCH 4
Poule de maintien
Tour 1		 Jeudi 19/03/2026 - 20h30 Courchevel-Méribel-Pralognan Nantes 2 - 6 (0-2 1-3 1-1)

NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
 

SUIVI DES SERIES
 
1er TOUR Evol M1 M2 M3 M4 M5   1er TOUR Evol M1 M2 M3
 
 
Nantes 2 2 2 5 6 0 Villard-de-Lans 0 1 0 1
 
 
HCMP 2 3 3 3 2 0 Meudon 3 3 1 4
 
 
Les 2 perdants se rencontreront en 5 matchs
   
 

 

  
            
 
      
 
 

 
Photo hockey D1 Maintien - RÃ©sultats Match 4 - 19 Mars 2026 - Division 1

 
 
 
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