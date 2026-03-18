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Division 1
Hockey sur glace - D1 Maintien - RÃ©sultats Match 4 - 19 Mars 2026
RÃ©sultats de la poule de MAINTIEN Tour 1- Match 3 et 4 du championnat franÃ§ais de division 1 de Hockey sur glace - Saison 2025-2026.
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / la rÃ©daction
La rÃ©daction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 20/03/2026 à 00:04
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MAINTIEN - PREMIER TOUR - Match 3 et Match 4
Mercredi 19 et Jeudi 19 mars 2026
MATCH 3
Poule de maintien
Tour 1
Mercredi 18/03/2026 - 20h30
Courchevel-Méribel-Pralognan
Nantes
3 - 5
(1-1 0-1 2-3)
Poule de maintien
Tour 1
Mercredi 18/03/2026 - 20h00
Meudon
Villard-de-Lans
4 - 1
(1-0 0-1 3-0)
MATCH 4
Poule de maintien
Tour 1
Jeudi 19/03/2026 - 20h30
Courchevel-Méribel-Pralognan
Nantes
2 - 6
(0-2 1-3 1-1)
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
SUIVI DES SERIES
1er TOUR
Evol
M1
M2
M3
M4
M5
1er TOUR
Evol
M1
M2
M3
Nantes
2
2
2
5
6
0
Villard-de-Lans
0
1
0
1
HCMP
2
3
3
3
2
0
Meudon
3
3
1
4
Les 2 perdants se rencontreront en 5 matchs
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