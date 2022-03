Division 1 Hockey sur glace - D1 Maintien - Résultats & Programme des 19 et 20 mars Résultats & programme du 19 et 20 mars de la Poule de maintien du championnat français de hockey sur glace Division 1 - Saison 2021-2022. Source : Média Sports Loisirs / FFHG La rédaction / gb Posté par Hockey Hebdo le 19/03/2022 à 23:20 Tweeter

Programme

Poule de Maintien D1 maintien - J1 samedi 19/03/2022 - 20h00 Tours Montpellier 4 - 0 (1-0 2-0 1-0) D1 maintien - J6 dimanche 20/03/2022 - 15h30 Montpellier Tours 0 - 0 D1 maintien - J1 mercredi 23/03/2022 - 20h00 Chambéry Clermont-Ferrand 0 - 0 D1 maintien - J2 samedi 26/03/2022 - 20:30 Clermont-Ferrand Tours 0 - 0 D1 maintien - J2 mardi 29/03/2022 - 19h30 Montpellier Chambéry 0 - 0 D1 maintien - J3 samedi 02/04/2022 - 20:30 Chambéry Tours 0 - 0 D1 maintien - J3 samedi 02/04/2022 - 20h30 Clermont-Ferrand Montpellier 0 - 0 D1 maintien - J4 samedi 09/04/2022 Montpellier Clermont-Ferrand 0 - 0 D1 maintien - J4 samedi 09/04/2022 Tours Chambéry 0 - 0 D1 maintien - J5 samedi 16/04/2022 Chambéry Montpellier 0 - 0 D1 maintien - J5 samedi 16/04/2022 Tours Clermont-Ferrand 0 - 0 D1 maintien - J6 samedi 23/04/2022 Clermont-Ferrand Chambéry 0 - 0

NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.

NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match



CLASSEMENT

Club Points V V Pr. D Pr. D Pts en cours MJ Class. en cours 11 Chambéry 14 0 0 0 0 32 0 1 12 Montpellier 10 0 0 0 0 25 0 2 13 Tours 13 1 0 0 0 23 0 3 14 Clermont 2 0 0 0 0 2 0 4

