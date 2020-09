Division 2 Hockey sur glace - D2 : Angers2 remplace Strasbourg2 Hockey sur glace - Championnat D2 saison 2020/2021 Source : Mdia Sports Loisirs / FFHG La rdaction/cs Post par Hockey Hebdo le 10/09/2020 07:58 Tweeter

Communiqué de la FFHG (9 septembre 2020)



" Suite à la décision du club de Strasbourg amateur de retirer son équipe sénior du championnat de France de Division 2, une place était disponible en Division 2 pour la saison 2020/2021.



Le Hockey Club Avignon et le Angers Hockey Club Amateur sont les deux seuls clubs engagés en Division 3 lors de la saison 2019/2020 à avoir déposé un dossier de candidature pour une accession à la Division 2.



Après avoir entendu les présidents des deux clubs concernés et analysé les dossiers en question, le Bureau Directeur de la FFHG a décidé, lors de sa réunion du 5 septembre 2020, de retenir la candidature du club d’Angers. Ce dernier évoluera donc en Division 2 cette saison. "

© 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Ractions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte whlen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo