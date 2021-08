Transferts 2021/2022 : Annecy (Les Chevaliers du Lac) Hockey sur glace - D2 : Annecy re signe son capitaine Hockey sur glace : transfert D2 saison 2021/2022 - Annecy Source : Communiqué d'Annecy La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 30/08/2021 à 10:15 Tweeter

Communiqué d'Annecy



" 14e saison pour le capitaine ! Benjamin Arnaud reste fidèle au Chevaliers et sera de nouveau sur la glace de Jean-Régis cette saison. Arrivé de Briançon en 2008,reste fidèle au Chevaliers et sera de nouveau sur la glace de Jean-Régis cette saison. Meilleur passeur de l'histoire du club (146 Assists et 239 Matchs), Benjamin se rapproche de Franck Murgier, avec ces records de point et de longévité. Cador de l'équipe et capitaine depuis 10ans, nous sommes ravis et impatients de le retrouver sur la glace.

"

