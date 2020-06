Transferts 2020/2021 : Morzine-Avoriaz (Les Pingouins) Hockey sur glace - D2 : Arrivée et re signature à Morzine Hockey sur glace : transfert D2 - Morzine/Avoriaz Source : Communiqué de Morzine La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 26/06/2020 à 14:14 Tweeter

Communiqué de Morzine

Le Hockey Club Morzine-Avoriaz est heureux d’officialiser aujourd’hui deux nouveaux étrangers dans l’équipe 2020/2021, avec une prolongation et une arrivée en attaque ! Deux joueurs qui se connaissent bien après avoir été formé ensemble aux États-Unis en NCAA3…

Evan Schmidbauer renforce l’attaque ! Nouvelle recrue étrangère en attaque après la signature de Tomas Marcinek… Evan Schmidbauer rejoint les Alpes en provenance de Suède (Trollhättans – Division 2) !

Un centre physique (191cm pour 90kg) qui apportera de l’impact devant la cage. L’attaquant Canadien de 26 ans est également doté d’une bonne vision de jeu en témoigne sa dernière saison prolifique avec 38 points au compteur en 36 matches (13 buts, 25 assists). Formé à l’université américaine de Salve Regina (NCAA3 – cinq saisons), Evan a été le coéquipier et capitaine d’Evan Schultz, qui prolonge de son côté l’aventure au HCMA. Ce duo devrait être prolifique dès la reprise du championnat… bienvenue au club Evan !

Evan Schultz poursuit l’aventure avec les Pingouins ! Bonne nouvelle pour les supporters morzinois avec la prolongation d’un joueur clé de l’effectif la saison passée, Evan Schultz !

L’Américain de 27 ans connaîtra sa deuxième saison en France après quatre années en NCAA3 et deux en SPHL. Redoutable devant la cage et créatif, le natif de Durham (Caroline du Nord) sort d’une belle saison chez les Pingouins avec un bilan de 40 points en 22 matches (24 buts, 16 assists) faisant de lui le troisième pointeur de l’équipe derrière Besson et Dutruel. Bonne saison Evan !



