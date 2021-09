Transferts 2021/2022 : Villard-de-Lans (Les Ours) Hockey sur glace - D2 : Arrivée offensive à Villard de Lans Hockey sur glace : transfert D2 saison 2021/2022 - Villard de Lans Source : Le site internet du club La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 18/09/2021 à 17:32 Tweeter Communiqué de Villard



Agé de seulement 25 ans, Geoffrey possède néanmoins un CV bien rempli et a pu jouer dans plusieurs clubs évoluant en Ligue Magnus (Dijon et Morzine) et en Division 1 (Mont-Blanc, Briançon et Dunkerque).

"Je pense pouvoir apporter ma pierre à l'édifice avec mon expèrience et mon intensité de jeu." nous confie Geoffrey. "J'ai déjà affronté les Ours à l'époque où j'évoluais avec Morzine et je sais que c'est un club historique ! Je suis très heureux de porter les couleurs de Villard !"

Nous sommes heureux de vous annoncer l'arrivée d'une nouvelle recrue au sein de l'effectif des Ours ! L'ancien attaquant de Dunkerque (D1) et de Morzine (à l'époque en Ligue Magnus) Geoffrey Parisot sera Villardien cette saison !Agé de seulement 25 ans, Geoffrey possède néanmoins un CV bien rempli et a pu jouer dans plusieurs clubs évoluant en Ligue Magnus (Dijon et Morzine) et en Division 1 (Mont-Blanc, Briançon et Dunkerque)."Je pense pouvoir apporter ma pierre à l'édifice avec mon expèrience et mon intensité de jeu." nous confie Geoffrey. "J'ai déjà affronté les Ours à l'époque où j'évoluais avec Morzine et je sais que c'est un club historique ! Je suis très heureux de porter les couleurs de Villard !" © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo