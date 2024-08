Division 2 Hockey sur glace - D2 - Communiqué de la FFHG Saison 2024-2025 - On connait les clubs qui participeront au championnat de Division 2. Source : Communiqué FFHG La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 20/08/2024 à 06:30 Tweeter

Communiqué de la FFHG - 19 Août 2024 17:49



Suite aux auditions des clubs de Dijon, des Français Volants et de Valence devant la Commission fédérale d’appel de la FFHG le 9 août 2024, cette dernière a infirmé les décisions de la CNSCG et validé la participation de ces clubs au championnat de France de Division 2.

Les clubs de Dijon et Valence sont validés avec mesures d’encadrement .



Par ailleurs, le Bureau directeur a validé la liste des clubs repêchés suite aux désistements des clubs d’Amnéville, Angers 2 et Colmar. Ils seront remplacés par Wasquehal, Anglet 2 et Orléans.



