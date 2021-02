Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en France Hockey sur glace - D2 - D3 : Fin officielle des championnats Saison 2020/2021 - La FFHG annonce officiellement larrt dfinitif des championnats D2 et D3. Source : communiqu de la FFHG La rdaction/cs Post par Hockey Hebdo le 19/02/2021 16:05 Tweeter Communiqué de la FFHG du 19/02/2021 10:00



" La crise sanitaire qui touche l’ensemble du mouvement sportif impacte plus durement le sport amateur, et notamment les disciplines évoluant en salle pour lesquelles l’accès aux terrains de jeu est impossible depuis maintenant plus de 4 mois. Après avoir consulté les clubs concernés, la commission sportive en charge des championnats masculins de Division 2 et Division 3 a fait ses recommandations au Bureau directeur de la FFHG quant à la poursuite de ces compétitions.



Devant l’impossibilité d’organiser un calendrier de matchs raisonnable et réaliste d’ici au 30 avril 2021, date de fin de saison sportive, en accord avec la très grande majorité des clubs concernés, le Bureau Directeur a décidé de mettre fin aux championnats masculins de D2 et D3 pour cette saison et favorisera l’organisation de matchs et tournois amicaux dès que cela sera possible. Cette décision doit permettre aux clubs de se projeter maintenant sur la saison prochaine en ce qui concerne les équipes masculines séniors, et de se concentrer sur la reprise des activités des jeunes licenciés dès que les conditions sanitaires le permettront.



La Fédération regrette que des gestionnaires de patinoires envisagent de fermer leurs enceintes sportives dès à présent, ce qui mettrait en danger l’avenir de la pratique des sports de glace dans leur ensemble. Le Bureau Directeur espère vivement que les clubs amateurs qui ont tous mis en place les protocoles sanitaires adéquats pourront rapidement reprendre leurs activités. Le sport, amateur et en club, est indispensable à notre société et participe au bien-être moral et physique de la population. "



samked a crit le 19/02/2021 20:03 Voil la fin dun sport. Le cot phnomnal dun quipement tel quune patinoire ncessite lutilisation maximale de cet quipement. Combien de municipalits seront prtes subventionner des infrastructures inutiles depuis 2 ans.











