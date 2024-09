Match pas si amical que ça

Score final : 4-5

Tiers 1

1-1



Quatre mois et demi après avoir perdu au carré final contre Dijon, lui laissant la première place, les Gaulois de Châlons sont revenus dans la patinoire de Dijon pour un match amical au goût très amer de revanche à prendre. Surtout après même pas 44 secondes et le premier but dijonais, marqué par le tout nouvel attaquant arrivé de République Tchèque, Josef Treuer. En forme, le joueur déploie dès les premières secondes une vitesse et une maîtrise du palet qu’on a pas trop l’habitude de voir entre les murs de Trimolet. De bonne augure… A voir, vu la tournure que prend la suite du tiers. Les minutes qui suivent sont encore belles avec pas moins de trois tentatives de Chabert de mitrailler la cage adverse. Les tirs sont cadrés, rien à dire : Chabert n’est pas capitaine pour rien. Seulement, on sent que c’est un retour de vacances. Au bout de cinq minutes, on voit déjà des joueurs arriver complètement à bout de souffle sur les bancs. Deux pénalités suivent et en infériorité Krofta, le gardien rouge laisse passer son premier palet, tiré bien en face, point faible du joueur. Sur le banc, les Châlonnais discutent et sourient : ils ont repéré la faille. Le tiers se termine mal pour l’équipe locale, Dijon prend deux minutes pour cinglage et Alexandra en tombant met un coup de patin dans la nuque de son propre gardien qui passe plusieurs minutes à trembler sans casque sur le sol avant de reprendre sa place dans la cage sous les cris du public qui scande son nom.



Tiers 2

2-3



Le deuxième tiers s’ouvre donc sur un reste de pénalité. Les chalonnais sont posés en attaque et comme à sa malheureuse habitude, Dijon ne sait plus dégager proprement un palet. Comme à sa plus ou moins malheureuse habitude, Krofta sort de sa cage pour se mêler aux joueurs de champ laissant une cage béante et se faisant des frayeurs. Une chance qu’il ait un cardio à toute épreuve parce que la séance qui suit est sportive. Treuer, toujours lui, a la bonne idée d’aller envoyer le palet dans la zone des Gaulois mais finit acculé à la bande, avec deux joueurs dans les genoux. Châlons qui compte aussi des joueurs au sang chaud dans ses rangs, commence à faire monter la mayonnaise et provoque des joueurs locaux qui ne savent trop se maîtriser non plus. S’en suit une pluie de pénalité, sur quelques pauvres minutes de jeu, plus d’un quart de prison est donné en tout, avec tout de même deux fois cinq minutes pour deux joueurs visiteurs. C’est dire l’état d’esprit dominant pour ce match « amical ». (Après cela, un deuxième but de Châlon est marqué mais un chat très gentil ayant fait son appartition dans l'infirmerie qui avait laissé sa porte ouverte, et le devoir de le carresser obligeant la journaliste, cette dernière a manqué ce deuxième point châlonnais). Fin excité, le retour de prison des joueurs concernés se solde par un troisième but pour Châlons. Grisés, les visiteurs se laissent distraire et Dijon finit le tiers en remontant à deux buts contre trois, après un bel arrêt de son gardien qui ne maitrise pas le rebond et laisse le palet rentrer à la maison.



Tiers 3

4-5



Dijon repart à l’attaque mais ne parvient pas à déjouer le deuxième gardien (il y a eu changement avant la fin du 2e vingt) de son adversaire. Pourtant bien moins mobile que le titulaire, impossible de passer, c’est dire si la reprise est dure ! D’un côté comme de l’autre le jeu est brouillon parce que trop fébrile pour un enjeu qui n’en vaut vraiment pas la peine. On entrevoit qu’il y aurait des belles actions à tenter mais aucune équipe ne prend le temps de poser son jeu et donne à voir une cacophonie. Sur la fin d'un power play, avec mille joueurs devant la cage, Dijon égalise, tant bien que mal. Cependant, Châlons a eu l’intelligence de repérer le filon et tire une quatrième fois, encore bien dans l’axe du gardien tchèque et marque son troisième but. Krofta a pourtant plongé mais le palet lui échappe et s’engouffre à la base du poteau droit. Chabert, tente des choses, tire sur des feintes ou en regardant ailleurs après un mouvement vers l’arrière pour détourner l’attention des défenseurs. Ça n’aboutit pas directement mais la manœuvre est fructueuse tout de même puisqu’enfin, sur un énième power play mou et passé dans sa zone, Dijon se décide et marque 7 minutes avant la fin. Le score est joli, 4 partout et le match donne des choses à voir au moins. Et puis… et puis Châlons met le coup de grâce qui fera lever les yeux au ciel à Krofta, s’écroulant sur le banc, déçu, à deux minutes de la sonnerie, et murmurant pour lui, roulant ses R mais en français : « Catastrophe ».