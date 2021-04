Transferts 2021/2022 : Meudon (Les Comètes) Hockey sur glace - D2 : Meudon conserve ses gardiens Hockey sur glace : transfert D2 saison 2021/2022 - Meudon Source : Communiqué de Meudon La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 26/04/2021 à 16:30 Tweeter

" Après les départs annoncés tout au long du weekend, les Comètes sont ravies de vous informer de la prolongation de nos goalies François HERVÉ #40 et Reyhann BOUTEILLER #33."



De plus les comètes de Meudon signalent que le défenseur finlandais Ilari METSOLA, que l'attaquant finlandais " Après les départs annoncés tout au long du weekend, les Comètes sont ravies de vous informer de la prolongation de nos goalies#40 et#33."De plus les comètes de Meudon signalent que le défenseur finlandais, que l'attaquant finlandais Waltteri LEHTONEN et l'attaquant slovaque Dominik GABAJ ne seront plus présent pour la future saison

