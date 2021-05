Transferts 2021/2022 : Morzine-Avoriaz (Les Pingouins) Hockey sur glace - D2 : Morzine prolonge deux gardiens Hockey sur glace : transfert D2 saison 2021/2022 - Morzine/Avoriaz Source : Communiqu de Morzine La rdaction/cs Post par Hockey Hebdo le 14/05/2021 17:30 Tweeter

Communiqué de Morzine



" Josselin Besson, le HCMA est heureux d’officialiser les signatures des deux goalies Lucas Mugnier et Matiss Bouvet pour une saison supplémentaire ! Pour la troisième année consécutive, le club fait confiance à cette jeune doublette : outre le bon niveau de ces deux gardiens de 22 ans, leur complémentarité et leur entente est un gage de réussite pour le futur des Pingouins ! " Après la prolongation du capitaine, le HCMA est heureux d’officialiser les signatures des deux goaliesetpour une saison supplémentaire ! Pour la troisième année consécutive, le club fait confiance à cette jeune doublette : outre le bon niveau de ces deux gardiens de 22 ans, leur complémentarité et leur entente est un gage de réussite pour le futur des Pingouins ! "

