Transferts 2019/2020 : Valenciennes (Les Diables Rouges) Hockey sur glace - D2 : Mouvement à Valenciennes Hockey sur glace : transfert D2 - Valenciennes Source : Facebook du club S. L. Posté par Hockey Hebdo le 03/01/2020 à 19:17

Communiqué officiel du club



Départ: Suite à une blessure au dos, Lukas Janos est obligé de mettre un terme à sa saison.

Nous le remercions pour toutes ses années passées en tant que pilier de La Défense des Diables Rouges de Valenciennes. Nous retiendrons avant son impact physique, son dévouement pour le maillot et sa gentillesse.

Bon rétablissement à toi Lukas.

Arrivée: Tout en effectuant des ajustements au sein de l'effectif, nous accueillons pour compenser le départ de Lukas,

Mike CROWLEY











