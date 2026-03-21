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Division 2
Hockey sur glace - D2 : Programme 1/2 Poffs - Matchs 1 & 2 - 28 & 29 mars 2026
 
Programme des Play-offs - Matchs1 et Matchs2 des 1/2 finale du championnat français de division 2 de Hockey sur glace - Saison 2025-2026.
 
Source : Média Sports Loisirs / la rédaction La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 28/03/2026 à 07:30

 

PLAYOFFS - 1/2 de FINALE - Matchs 1 et Matchs 2
Samedi 28 et Dimanche 29 mars 2026
 
 
Matchs 1
 
Play-Off - 1/2 finale  samedi 21/03/2026 - 18h30 La Roche-sur-Yon A1 Valence B2 0 - 0
Play-Off - 1/2 finale  samedi 21/03/2026 - 19h00 Montpellier B1 Roanne B3  0 - 0

NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
 
 
Matchs 2
 
Play-Off - 1/2 finale  Dimanche 22/03/2026 - 18h30 La Roche-sur-Yon A1 Valence B2 0 - 0
Play-Off - 1/2 finale Dimanche 22/03/2026 - 19h00 Montpellier B1 Roanne B3 0 - 0

NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
 
 

SUIVI DES SERIES
 
 
SERIE 1 - 1/4 ème de finale au meilleur des cinq matchs    
 SERIE  Evol M1 M2 M3 M4 M5   SERIE  Evol M1 M2 M3 M4 M5
La Roche/yon 0 0 0 0 0 0 Montpellier 0 0 0 0 0 0
Valence 0 0 0 0 0 0 Roanne 0 0 0 0 0 0
0 à 0 dans la série   0 à 0 dans la série
 
  * Prl / ** TaB
 
 



                 


CLASSEMENT FINAL SAISON REGULIERE 
           

Photo hockey D2 : Programme 1/2 Poffs - Matchs 1 & 2 - 28 & 29 mars 2026 - Division 2

 

Poule A : 10 Clubs engagés
    Brest     Châlons en Champagne    Courbevoie      EVH91    Luxembourg   
Orléans     Paris (FV)    Reims      Rouen2     Wasquehal

Poule B : 10 Clubs engagés
   Anglet2     Annecy    Clermont    Dijon    Montpellier    Mulhouse  
    Roanne     Toulouse Blagnac     Valence      Vaujany 
 
 
 
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