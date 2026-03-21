PLAYOFFS - 1/2 de FINALE - Matchs 1 et Matchs 2 Samedi 28 et Dimanche 29 mars 2026

PLAYOFFS - 1/2 de FINALE - Matchs 1 et Matchs 2 Samedi 28 et Dimanche 29 mars 2026

Play-Off - 1/2 finale samedi 21/03/2026 - 18h30 La Roche-sur-Yon A1 Valence B2 0 - 0 Play-Off - 1/2 finale samedi 21/03/2026 - 19h00 Montpellier B1 Roanne B3 0 - 0

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