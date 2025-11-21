 
Division 2
Hockey sur glace - D2 : Programme & résultat de la 8ème Journée - 21/22 novembre 2025
 
Programme de la 8ème et 11ème journées du championnat français de hockey sur glace Division 2 - Saison 2025-2026
 
Source : Média Sports Loisirs / FFHG Hockey Hebdo - La rédaction / gb
Posté par Hockey Hebdo le 21/11/2025 à 21:06
 
VENDREDI 21 NOVEMBRE 2025
SAMEDI 22 NOVEMBRE 2025
8ème journée
 
POULE A
 
8 samedi 22/11/2025 (18H20) Evry / Viry (EVH 91) Orléans 0 - 0
8 samedi 22/11/2025 (18H30) La Roche/Yon Courbevoie 0 - 0
8 samedi 22/11/2025 (19H00) Luxembourg Paris (FV) 0 - 0
8 samedi 22/11/2025 (19H30) Reims Châlons Champagne 0 - 0
8 samedi 22/11/2025 (20H00) Rouen II Brest 0 - 0
 
POULE B
 
11 Vendredi 21/11/2025 (20H30) Vaujany Roanne 0 - 4 (0-1 0-3 0-0)
8 samedi 22/11/2025 (18H20) Mulhouse Annecy 0 - 0
8 samedi 22/11/2025 (19H00) Montpellier Anglet-2 0 - 0
8 samedi 22/11/2025 (20H30) Valence Dijon 0 - 0
8 samedi 22/11/2025 (20H30) Clermont-Ferrand Toulouse-Blagnac 0 - 0

Poule A : 10 Clubs engagés
 
Brest     Châlons en Champagne    Courbevoie      EVH91    Luxembourg   
Orléans     Paris (FV)    Reims      Rouen2     Wasquehal

Poule B : 10 Clubs engagés
 
  Anglet2     Annecy    Clermont    Dijon    Montpellier    Mulhouse  
    Roanne     Toulouse Blagnac     Valence      Vaujany     

