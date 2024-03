Division 2 Hockey sur glace - D2 : Programme Play-Offs - 1/4 Finale Match 1 - 16/03/2024 Programme Play-Offs 1/4 de finale Match 1 du championnat français de hockey sur glace de Division 2 - Saison 2023-2024. Source : Média Sports Loisirs / FFHG La Rédaction / gb Posté par Hockey Hebdo le 16/03/2024 à 08:15 Tweeter 1/4 Finale - Match 1

Samedi 16 mars 2024 Play Off - 1/4 Samedi 16/03/2024 - 19h30 Lyon Montpellier 0 - 0 Play Off - 1/4 Samedi 16/03/2024 - 18h30 La Roche-sur-Yon Villard-de-Lans 0 - 0 Play Off - 1/4 Samedi 16/03/2024 - 19h00 Vaujany Courbevoie 0 - 0 Play Off - 1/4 Samedi 16/03/2024 - 19h30 Roanne HCMP 0 - 0



