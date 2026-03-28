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Division 2
Hockey sur glace - D2 - RÃ©sultat MAINTIEN 5Ã¨me journÃ©e - 28/03/2026
 
RÃ©sultat de la poule de MAINTIEN - Match 5 du championnat franÃ§ais de division 2 de Hockey sur glace - Saison 2025-2026.
 
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / la rÃ©daction La rÃ©daction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 28/03/2026 à 22:58

Poule de MAINTIEN - Match 5
Samedi 28 Mars 2026
 
 
Poule de maintien  Samedi 28/03/2026 - 20h50 Anglet II Rouen II 2 - 3 (0-0 0-1 2-2)

 NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs
 

EVOLUTION DE LA SERIE
 
CLUBS Points V VPr. DPr. D MJ Class. en cours
Courbevoie 12 4 0 0 0 4 1er
Rouen II 8 2 1 0 2 5 2ème
Dijon 7 2 0 1 1 4 3ème
Anglet II 0 0 0 0 5 5 4ème
Les équipes classées 3ème et 4ème de la poule de maintien
sont rétrogradées en division 3.
 
  
 


                 


CLASSEMENT FINAL SAISON REGULIERE

           

Photo hockey D2 - RÃ©sultat MAINTIEN 5Ã¨me journÃ©e - 28/03/2026 - Division 2

 

Poule A : 10 Clubs engagés
 
    Châlons en Champagne    Courbevoie     Dijon    EVH91    Luxembourg   Orléans   
 Paris (FV)    Reims      Rouen2     Wasquehal

Poule B : 10 Clubs engagés
 
  Anglet2     Annecy    Clermont      La Roche/yon    Lyon    Montpellier   
    Roanne     Toulouse Blagnac     Valence      Vaujany     
 

 

 
 
 
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